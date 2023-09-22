زلزال الحوز يفضح عيوب بمشروع سكني بحي الشريفية بمراكش

2023-09-22 / 14:20
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هبة بريس

ما زال العديد من سكان مجموعة الفيلات في حي الشريفية بمراكش يعيشون في حالة من الصدمة، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم جراء الهزة الأرضية التي ضربت المدينة الحمراء قبل بضعة أيام.

وأفاد العديد من سكان الفيلات في تصريحاتهم أن حياتهم وحياة عائلاتهم كانت مهددة بسبب قصور وتلاعب في عمليات بناء ، والتي تجاوزت حدود الإهمال.

وأضافوا أنهم انتقلوا إلى منازلهم الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الهزة الأرضية كشفت عن حجم ” الغش” في مواد البناء المستعملة ، وعن غياب الأسس والمعايير الأولية والضرورية في هذه العمليات. وعانى المتضررون من خسائر جسيمة في منازلهم التي كادت تهدد حياتهم.

وأشارت مصادرنا إلى أن المشروع الذي يتألف من 54 فيلا تعرض لخسائر كبيرة على مستوى الأسس، باستثناء إحدى الفيلات التي تملكها المهندس المشرف على الورشة، والتي شُيدت بمهارة كبيرة. وهذا يثير العديد من الأسئلة حول ما إذا كان هناك تقصيرًا أو احتيالًا في باقي عمليات البناء.

وناشد المتضررون السلطات المحلية، برئاسة السيد كريم قسي لحلو الوالي لجهة مراكش آسفي، بإرسال لجنة تحقيق ولائية لفحص وتقييم حجم الضرر في تنفيذ هذا المشروع وضمان تسليم المنازل لأصحابها الجدد وسط اهتمام متزايد بمعايير السلامة .

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