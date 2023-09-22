تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي‎

2023-09-22 / 13:20
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هبة بريس - وكالات

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تعيين الجنرال راندي جورج رئيسًا لأركان الجيش، والجنرال إريك سميث قائدًا لمشاة البحرية، في الوقت الذي تحرك فيه المشرّعون لتأكيد تعيينات بعض من كبار الضباط التي كان يعرقلها سيناتور جمهوري.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشارلز براون في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمس الأربعاء، كما صادق مجلس الشيوخ على تعيين “راندي جورج” قائدًا للجيش بأغلبية 96 صوتًا مقابل اعتراض صوت واحد.

واستخدم زعيم الأغلبية الديمقراطي تشاك شومر مناورة إجرائية لتجنب عقبة وضعها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.

وبدأ “توبرفيل” في عرقلة التعيينات في المناصب العليا في البنتاجون، في مارس/ آذار، احتجاجًا على سياسة وزارة الدفاع التي تم سنُّها، العام الماضي، وتنص على توفير إجازة مدفوعة الأجر، وتعويض للنفقات للعسكريات اللاتي يسافرن لإجراء عمليات إجهاض.

ولا يعالج الإجراء الذي اتخذه “شومر” المئات من الترقيات العسكرية الأخرى، التي لا تزال متعثرة بسبب توبرفيل.

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