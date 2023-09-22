“قْرَا باش تْوّلِّي شفار”.. فيديو لطفل صغير يُغضب المغاربة

“قْرَا باش تْوّلِّي شفار”.. فيديو لطفل صغير يُغضب المغاربة
اختار البعض حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد والمجهودات المبذولة من قبل الدولة للتصدي لتداعيات زلزال إقليم الحوز من خلال ايواء المتضررين وتعويضهم وضمان استمرارية التمدرس لأبنائهم، وفي خضم هذه التحولات، خرج البعض ليوثقوا ويمرروا ويتداولوا مقطع فيديو لطفل صغير يُعتقد أنه من تلامذة التعليم الأولى لصغر سنه وبراءة تصرفاته وهو يستنجد ويصرخ حبيس قاعة ذات أبواب حديدية يبكي هلعا، ومن وراء الكاميرا أصوات تطالبه بالبقاء ومواصلة الدراسة إن هو يريد أن يُصبح ” شفار”، في ضرب صارخ للقيم والأخلاق وأهداف المدرسة العمومية، حيث خاطبته سيدة بالقول ” خاصك تقرا باش تولي شفار”…
مقطع فيديو لطفل صغير بريء، يجهل زمان ومكان التقاطه، لكنه في المحصلة يكشف عن واقع مرير بحمولة خطيرة لما يتخبط فيه القطاع الذي يرى فيه البعض قطاعا غير منتج حسب زعمهم، فيما آخرون يعتبرونه ذلك ” الحائط القصير”، لكل من هب وذب يتخطاه ويقتحم فضاءه التربوي، فيما فئة أخرى تطالب وتحذر من تفاقم تفشي العديد من المظاهر المرعبة بالمحيط المدرسي من تحرشات وتجمعات وترويج للمخدرات…
فيديو الطفل البريء، يتطلب من الجهات المختصة التحقق من ظروف تسجيله وأهداف مروجيه، لترتيب الجزاءات على مصوريه ومرعبي الطفل الصغير الذي بدى وكأنه داخل مؤسسة سجنية وليس بفضاء تربوي.
6 تعليقات
ما عليه إلا أن يدخل قبة البرلمان او المستشارين. ثم يصبح ( شفار ) من الدرجة الاولى.
دابا غير هاد يديو لبان لكم مشفتوش التنمر على ملابس الفتاة جوريرية من طرف معلمتها.
عموما خاص اتمنع التصوير داخل المؤسسات
هدا هو الواقع المر الذي تراه في هده الحياة لأن الناس أصبحوا لا يثقون في الإدارة من أبسط موظف إلى المدير رغم انك تأتي الأول في الكتابي ترا نفسك انت الآخر هنا توجد فرضيات اما ابوك صاحبي أو الرشوة لا نحكم على هدا الطفل البارئ
الطفل قال لا اريد ان ادرس اريد ان اكون شفارا.
وبعد عدة محاولات لاقناعه ولم يقتنع . قال من جديد لا اريد ان ابقى في المدرسة اريد ان اكون شفارا. فقالت له معلمته يالله كأس تقرا باش تولي شفار. ومع ذلك رفض الجلوس.
هذه صحافة العاهرات وصحافة الكارطون.
هذا هو الشيء المتداول والحقيقة هو أن اللص واللصوص هم من أكلوا كل شيء اما الشرفاء فهم يخافون من الخالق . الفساد واللص عملة واحدة.
اللصوصية صارت امتياز!خاصة اذا كانت مقرونة بقوة النفوذ!