“قْرَا باش تْوّلِّي شفار”.. فيديو لطفل صغير يُغضب المغاربة

هبة بريس_ الرباط

اختار البعض حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد والمجهودات المبذولة من قبل الدولة للتصدي لتداعيات زلزال إقليم الحوز من خلال ايواء المتضررين وتعويضهم وضمان استمرارية التمدرس لأبنائهم، وفي خضم هذه التحولات، خرج البعض ليوثقوا ويمرروا ويتداولوا مقطع فيديو لطفل صغير يُعتقد أنه من تلامذة التعليم الأولى لصغر سنه وبراءة تصرفاته وهو يستنجد ويصرخ حبيس قاعة ذات أبواب حديدية يبكي هلعا، ومن وراء الكاميرا أصوات تطالبه بالبقاء ومواصلة الدراسة إن هو يريد أن يُصبح ” شفار”، في ضرب صارخ للقيم والأخلاق وأهداف المدرسة العمومية، حيث خاطبته سيدة بالقول ” خاصك تقرا باش تولي شفار”…

مقطع فيديو لطفل صغير بريء، يجهل زمان ومكان التقاطه، لكنه في المحصلة يكشف عن واقع مرير بحمولة خطيرة لما يتخبط فيه القطاع الذي يرى فيه البعض قطاعا غير منتج حسب زعمهم، فيما آخرون يعتبرونه ذلك ” الحائط القصير”، لكل من هب وذب يتخطاه ويقتحم فضاءه التربوي، فيما فئة أخرى تطالب وتحذر من تفاقم تفشي العديد من المظاهر المرعبة بالمحيط المدرسي من تحرشات وتجمعات وترويج للمخدرات…

فيديو الطفل البريء، يتطلب من الجهات المختصة التحقق من ظروف تسجيله وأهداف مروجيه، لترتيب الجزاءات على مصوريه ومرعبي الطفل الصغير الذي بدى وكأنه داخل مؤسسة سجنية وليس بفضاء تربوي.

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