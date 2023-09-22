“الأغلبية الحكومية” تشيد بروح الانسجام والتضامن بين مكوناتها

2023-09-22 / 12:25
1
هبة بريس - الرباط

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وفي هذا الصدد، أشادت رئاسة الأغلبية بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية.

وأكدت الأغلبية على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي ، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.

واستحضارا لبعض القضايا التي افرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأغلبية الحكومية تنوه بقرار الإبقاء على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

الأغلبية الحكومية تنوه بقرار الإبقاء على اجتماعات صندوق النقد…

2023-09-22 / 14:08
Photo of أخطاء ماكرون التي أزمت العلاقات بين المغرب وفرنسا

أخطاء ماكرون التي أزمت العلاقات بين المغرب وفرنسا

2023-09-22 / 13:46
Photo of الأغلبية الحكومية: “الأصوات التي حاولت توظيف الزلزال سياسيا لم تزدنا إلا وحدة”

الأغلبية الحكومية: “الأصوات التي حاولت توظيف الزلزال سياسيا لم…

2023-09-22 / 12:09
Photo of الأغلبية الحكومية تشيد بحكمة وتبصر الملك في تدبير آثار الزلزال

الأغلبية الحكومية تشيد بحكمة وتبصر الملك في تدبير آثار…

2023-09-22 / 11:48
Photo of أرقام فلكية تخص الماء المحلى ..كذب تبون وصدقه الجزائريون

أرقام فلكية تخص الماء المحلى ..كذب تبون وصدقه الجزائريون

2023-09-21 / 19:05
Photo of زلزال الحوز.. رؤية ملكية حكيمة تروم التنمية الترابية المندمجة والمتوازنة للمناطق المتضررة

زلزال الحوز.. رؤية ملكية حكيمة تروم التنمية الترابية المندمجة…

2023-09-21 / 17:24
Photo of شارك المغرب في تيسيره.. الأمم المتحدة تعتمد إعلانا سياسيا بشأن الجوائح

شارك المغرب في تيسيره.. الأمم المتحدة تعتمد إعلانا سياسيا…

2023-09-21 / 17:13
Photo of الحكومة تكشف سبب ترحيل صحفيين فرنسيين من المغرب

الحكومة تكشف سبب ترحيل صحفيين فرنسيين من المغرب

2023-09-21 / 16:24
Photo of زلزال الحوز.. بايتاس: “لا وقت للتسابق في الأزمات.. والوزراء اللي كان خصهوم يمشيو راه مشاو”

زلزال الحوز.. بايتاس: “لا وقت للتسابق في الأزمات.. والوزراء…

2023-09-21 / 15:39
Photo of اجتماع برلماني مشترك لمتابعة تدابير مواجهة آثار الزلزال

اجتماع برلماني مشترك لمتابعة تدابير مواجهة آثار الزلزال

2023-09-21 / 14:17

تعليق واحد

  1. الله ينعل بوه انسجام شوهتو المغاربة بالبيجاما pyjama في BBC المغاربة شعب أنيق، المغاربة يتبرؤون منكم ، المغاربة لا يضهرون أنفسهم بلباس النوم حتى في السوشيل ميدا و مابالك بقناة عالمية تحقق الملايين من المشاهدات.عطيو التيساع للسياسة سيرو قابلو شغلكم و الأعمال ديالكم.بدلا من الاستهتار و اللامبالاة وينطحو رؤوسهم مع الحيط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق