6 أعمال روائية ونقدية مغربية تشارك في جائزة “كتارا” للرواية العربية

هبة بريس

تضمنت قائمة الـ9 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة 36 رواية ودراسة نقدية ، من بينها ستة أعمال روائية ونقدية من المغرب.

وهكذا ضمت القائمة بالنسبة للمشاركة المغربية في فئة الروايات غير المنشورة إلهام زنيد عن روايتها “سعادة ثلاثون متر” وفي فئة روايات الفتيان غير المنشورة (فريد الخمال عن روايته الحريش) وفي فئة الدراسات النقدية غير المنشورة كلا من احمد توبة عن دراسته “القارىء والرواية دراسة ميدانية ، الرواية المغربية نموذجا” و زهير سوكاح “الرواية العربية وثقافة التذكر ، الاطار النظري وقراءات تطبيقه” وعبد الرزاق المصباحي “الرواية والجنوسة” وسعيد اوعبو “في ثقافة الرواية العربية المعاصرة”.

وأكدت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أن قائمة الـ9 لفئة الروايات المنشورة ، تضمنت روائيين من 6 دول عربية، تصدرت مصر القائمة بـ3 روايات، تلتها لبنان بروايتين، ورواية واحدة من كل من الكويت، وسلطنة عمان، وسوريا، وفلسطين.

وبالنسبة لقائمة الـ9 لفئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 6 دول عربية، تصدرت مصر القائمة أيضا بـ3 روايات، ورواية واحدة من كل من العراق، ولبنان، وسوريا، والمغرب والجزائر وتونس.

وتضم قائمة الـ9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من 7 دول عربية، تصدرت مصر ولبنان القائمة بروايتين لكل منهما، ورواية واحدة من كل من الجزائر، العراق، الأردن، تونس والمغرب .

أما قائمة الـ9 لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة فتضم نقادا من 3 دول عربية هي مصر والمغرب بـ4 دراسات نقدية، ودراسة واحدة من سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة

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