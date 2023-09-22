الإصابة تدفع لمرابط و أماني لمغادرة تجمع لبؤات الأطلس قبل ودية زامبيا

2023-09-22 / 11:43
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هبة بريس ـ رياضة

غادرت اللاعبتان ياسمين لمرابط وسلمى أماني التجمع الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية.

و حسب ما أكده الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقد غادرت اللاعبتان المسعكر الذي كان يأتي في إطار استعداد اللبؤات للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما أمام منتخب زامبيا يومي 22 و26 شتنبر 2023 بسبب الإصابة.

جدير بالذكر، أن المباراة التي ستجمع اليوم الجمعة بين المنتخب الوطني ونظيره الزامبي والتي سيحتضنها ملعب الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء، ستنطلق على الساعة السابعة مساء.

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