السلطات تحقق مع سوريين و فلسطينيين تم ضبطهم يصورون خلسة أطفال دواوير الحوز
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس أن السلطات قامت بالتحقيق مع حوالي عشرة أشخاص من جنسية سورية و فلسطينية كانوا يقومون بتصوير أطفال إحدى الدواوير التي تضررت من الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا.
و حسب ما أكده اليوتوبر “معاد أبو قاسيم”، فقد اكتشف سكان إحدى الدواوير أن أشخاص غرباء يظهر من لكنتهم أنهم سوريون و فلسطينيون، كانوا يقومون بعمل بث مباشر عبر تطبيق “تيكتوك” يصورون من خلاله أطفالا صغارا بإحدى الدواوير.
و تمكن الشاب “معاد” من منع الأشخاص الغرباء من تصوير الأطفال و طالبهم كما وثق بذلك بالفيديو من التوقف عن تصوير الأطفال و استغلالهم في بث مباشر و طالبهم بحذف المقاطع التي صوروها، غير أن تعنتهم دفعه هو و عدد من شباب الدوار للاتصال بقائد المنطقة و إبلاغ السلطات الأمنية و القضائية.
هذا و كشفت الدكتورة “ضحى حميد الله”، الفاعلة الجمعوية بأن نفس الدوار الذي ضبط فيه الأشخاص السوريون هو الذي شهد قبل أيام واقعة “تقبيل الأطفال”، حيث أكدت بأنها زارت الدوار و قامت بتحسيس الأطفال بعدم الاستجابة لأي شخص يطلب منهم بعض الممارسات الغريبة كتقبيلهم.
4 تعليقات
يجب إعادتهم إلى مكانهم الأول. لان الأجنبي له حقوق أكثر من المغربي.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
ههه الإسرائيلي لم يجدوه يصور خلستا أم أن الإسرائيلي فله الحرية
لا حول ولا قوة الا بالله