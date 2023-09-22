السلطات تحقق مع سوريين و فلسطينيين تم ضبطهم يصورون خلسة أطفال دواوير الحوز

2023-09-22 / 12:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن السلطات قامت بالتحقيق مع حوالي عشرة أشخاص من جنسية سورية و فلسطينية كانوا يقومون بتصوير أطفال إحدى الدواوير التي تضررت من الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا.

و حسب ما أكده اليوتوبر “معاد أبو قاسيم”، فقد اكتشف سكان إحدى الدواوير أن أشخاص غرباء يظهر من لكنتهم أنهم سوريون و فلسطينيون، كانوا يقومون بعمل بث مباشر عبر تطبيق “تيكتوك” يصورون من خلاله أطفالا صغارا بإحدى الدواوير.

و تمكن الشاب “معاد” من منع الأشخاص الغرباء من تصوير الأطفال و طالبهم كما وثق بذلك بالفيديو من التوقف عن تصوير الأطفال و استغلالهم في بث مباشر و طالبهم بحذف المقاطع التي صوروها، غير أن تعنتهم دفعه هو و عدد من شباب الدوار للاتصال بقائد المنطقة و إبلاغ السلطات الأمنية و القضائية.

هذا و كشفت الدكتورة “ضحى حميد الله”، الفاعلة الجمعوية بأن نفس الدوار الذي ضبط فيه الأشخاص السوريون هو الذي شهد قبل أيام واقعة “تقبيل الأطفال”، حيث أكدت بأنها زارت الدوار و قامت بتحسيس الأطفال بعدم الاستجابة لأي شخص يطلب منهم بعض الممارسات الغريبة كتقبيلهم.

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