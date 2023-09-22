حصريا.. الفنانة جميلة هوني تربح 500 درهم إضافية لنفقة ابنها

نجلاء مزيان - هبة بريس

قضت محكمة الإبتدائية بالرباط في القضية التي رفعتها الفنانة المغربية جميلة الهوني ضد طليقها الفنان المغربي أمين الناجي،و المتعلقة برفع واجبات نفقة ابنهما إلى الضعف،-قضت- في الشكل بقبول الطلب.

وفي الموضوع، بالحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة الإبن ص.الناجي وذلك بجعلها محددة في مبلغ 2000 درهم شهريا بدلا من 1500 درهم شهريا، مع سريان مفعول الزيادة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية الموافق ل 2022/10/05 مع الإستمرار إلى حين صدور حكم آخر يغيره أو سقوط حق المحكوم له بالنفقة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ..

وجدير بالذكر أن الهوني قامت برفع دعوى قضائية ضد طليقها الفنان المغربي أمين الناجي من أجل رفع واجبات نفقة ابنهما ص.الناجي،إلى الضعف.

وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن الهوني طالبت ب ضعف المبلغ المتفق عليه أي 5000 د درهم شهريا بعدما كان 2500 درهم (1500 درهم نفقة الإبن+ 1000 درهم خاصة بسكن الحاضنة قبل أن يسقط عنها بسبب زواجها للمرة الثانية).

مبرزة أنه :”قد مر على إقرار الواجبات الأخيرة حوالي تسع سنوات، الأمر الذي يستوجب مراجعتها برفعها، خاصة وأنه قد حصلت خلال هذه المدة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية (ارتفاع الأسعار …)”.

وأضافت :” إذ لم تعد المبالغ المحكوم بها قادرة على مواكبة متطلبات الإبن ص وتحقيق أبسط ظروف عيشه، إضافة لازدياد حاجياته ومتطلبات عيشه ومستلزمات تمدرسه وتكاليف ذلك”.

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