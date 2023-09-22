حصريا.. الفنانة جميلة هوني تربح 500 درهم إضافية لنفقة ابنها
قضت محكمة الإبتدائية بالرباط في القضية التي رفعتها الفنانة المغربية جميلة الهوني ضد طليقها الفنان المغربي أمين الناجي،و المتعلقة برفع واجبات نفقة ابنهما إلى الضعف،-قضت- في الشكل بقبول الطلب.
وفي الموضوع، بالحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة الإبن ص.الناجي وذلك بجعلها محددة في مبلغ 2000 درهم شهريا بدلا من 1500 درهم شهريا، مع سريان مفعول الزيادة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية الموافق ل 2022/10/05 مع الإستمرار إلى حين صدور حكم آخر يغيره أو سقوط حق المحكوم له بالنفقة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ..
وجدير بالذكر أن الهوني قامت برفع دعوى قضائية ضد طليقها الفنان المغربي أمين الناجي من أجل رفع واجبات نفقة ابنهما ص.الناجي،إلى الضعف.
وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن الهوني طالبت ب ضعف المبلغ المتفق عليه أي 5000 د درهم شهريا بعدما كان 2500 درهم (1500 درهم نفقة الإبن+ 1000 درهم خاصة بسكن الحاضنة قبل أن يسقط عنها بسبب زواجها للمرة الثانية).
مبرزة أنه :”قد مر على إقرار الواجبات الأخيرة حوالي تسع سنوات، الأمر الذي يستوجب مراجعتها برفعها، خاصة وأنه قد حصلت خلال هذه المدة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية (ارتفاع الأسعار …)”.
وأضافت :” إذ لم تعد المبالغ المحكوم بها قادرة على مواكبة متطلبات الإبن ص وتحقيق أبسط ظروف عيشه، إضافة لازدياد حاجياته ومتطلبات عيشه ومستلزمات تمدرسه وتكاليف ذلك”.
5 تعليقات
اذا كان الاب وهو الفنان المقتدر والمتالق الناجي يتوفر علي الامكانيات فيتوجب عليه ان يستوفي حاجيات ابنه ويستجيب للمتطلبات الاساسية والثانوية. ابن اليوم هو رجل الغد وكلما اهتم به الوالد كلما ساعد ابنه للوصول الي مبتغاه وتحقيق احلامه. الاحباط سيولد الغشل والياءس والانحراف.نرجو ان يهتم كل والد بفلدات كبده والا يتخلي احد عن رعيته.
هي من طلبت بالتطليق.
كانت تعتقد انها ستحصل على5000درهم شهريا. لكن المحكمة حملتها مسؤولية الطلاق.
ونفس الحال حصل للعشرات من النساء كن يعتقدن انهن بتطليق انفسهن سيحصلن على الأطفال والاموال . وفي الأخير ظللن دون اي شيء.
امين الناجي تزوج واصبحت له زوجة وابن. والسيدة الهوني في مكانها.. دون زوج..
الاعتقاد انها ستحصل على تعويضات اضافية فهي خاطئة.
القضاء بالمغرب أصبح قادرا على معرفة المتسبب في الطلاق.
ومن تسبب في الطلاق يتحمل العواقب المادية . والسيدة الهوني لم تربح اي شيء.
القضاء أصبح عادلا.
الزوجة التي تطلق نفسها لاتحمل على اي شيء.
السيدة الهوني طلقت نفسها …واعتمدت ان الزوج فنان غني ستحصل على تعويضات اضافية .. وكانت تحلم ب5000درهم فلم تحصل حتى على نصفها.
الحمد لله المطلقات لأنفسهم لا يحصل على شيء….