طقس الجمعة.. قطرات مطرية متفرقة بعدد من مناطق المملكة

2023-09-22 / 09:15
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الجمعة، أن تكون السماء أحيانا غائمة مع قطرات متفرقة بأقصى الشمال الغربي للبلاد خلال الصباح.

ومن المرتقب تكون سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى، مع طقس هادئ وسماء صافية إلى قليلة السحب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و 09 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب الشرقية، وما بين 22 و 29 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 14 و22 درجة في باقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالسهول المحيطية ولن تعرف تغييرا مهما في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى محليا هائج في باقي السواحل.

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