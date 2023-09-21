شكيب بنموسى

بعد ” فيديو ” الداخلية …بنموسى يتدخل لإنصاف “تلاميذ داخليين” متضررين من الزلزال

2023-09-21 / 23:33
0

رصد مقطع فيديو منشور على الصفحات فيسبوكية حالة متردية لإقامة داخلية للتلاميذ بمراكش، استقبل بها تلاميذ وتلميذات من مناطق متضررة من “زلزال الحوز”،

الفيديو الذي انتشر بسرعة عجل بتدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إذ تم اتخاد قرارات تنزل ابتداء من اليوم الخميس.

وحول “الوضعية المادية لبنية الاستقبال بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق”، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن الوزير قد حل، مساء أمس الأربعاء، في زيارة تفقدية لهذا القسم الداخلي.

وأكدت الوزارة الوصية الأنباء الرائجة، الموثقة بالفيديو، قائلة: “تأكد فعلا أن هذا الجناح بحاجة إلى إصلاحات، وكانت مناسبة للقاء التلميذات والتلاميذ والاستماع لهم ولانشغلاتهم”،

وقررت الوزارة “التخفيف من أعداد التلميذات والتلاميذ بهذه الداخلية بما يمكن من تجنب الاكتظاظ بها”، متعهدة بأنه “سيتم، بتنسيق مع السلطات، تحويل التلميذات القاطنات والبالغ عددهن 230 إلى دار الطالبة – دار السراغنة بمراكش، يوم الجمعة 22 شتنبر”.

كما قررت الوزارة الوصية “استبدال شركة المناولة المكلفة بخدمة نظام المطعمة، ابتداء من اليوم الخميس 21 شتنبر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الريسوني عن زلزال الحوز ..يجب إحياء “فقه التوقع والتأهب”

الريسوني عن زلزال الحوز ..يجب إحياء “فقه التوقع والتأهب”

2023-09-21 / 23:07
Photo of أزيلال.. توقيف “مقدم” فرض مقابل مادي لتوزيع “مساعدات الزلزال”

أزيلال.. توقيف “مقدم” فرض مقابل مادي لتوزيع “مساعدات الزلزال”

2023-09-21 / 22:58
Photo of فتح جميع الطرق المصنفة المتضررة في إقليم الحوز

فتح جميع الطرق المصنفة المتضررة في إقليم الحوز

2023-09-21 / 21:45
Photo of الإيداع والتدبير” يساهم بـ50 مليار سنتيم في “صندوق الزلزال

الإيداع والتدبير” يساهم بـ50 مليار سنتيم في “صندوق الزلزال

2023-09-21 / 21:10
Photo of ألمانيا تصف جهود المغرب لإعادة الإعمار ما بعد الزلزال بـ”المثيرة للإعجاب”

ألمانيا تصف جهود المغرب لإعادة الإعمار ما بعد الزلزال…

2023-09-21 / 20:52
Photo of زلزال الحوز …ثريا تقاضي صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

زلزال الحوز …ثريا تقاضي صحيفة فرنسية نشرت صورة لها…

2023-09-21 / 20:47
Photo of اختطاف سيدة بسطات…ولاية أمن توضح

اختطاف سيدة بسطات…ولاية أمن توضح

2023-09-21 / 20:37
Photo of توقيف طبيبين بالبيضاء متورطان في إصدار شهادات “وهمية”

توقيف طبيبين بالبيضاء متورطان في إصدار شهادات “وهمية”

2023-09-21 / 19:48
Photo of الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من الجمعية الفرنكوفونية للتوثيق بسبب خريطة المغرب

الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من…

2023-09-21 / 19:29
Photo of “اخنوش” يترأس اجتماع خاص بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

“اخنوش” يترأس اجتماع خاص بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

2023-09-21 / 18:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق