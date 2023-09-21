بعد ” فيديو ” الداخلية …بنموسى يتدخل لإنصاف “تلاميذ داخليين” متضررين من الزلزال

رصد مقطع فيديو منشور على الصفحات فيسبوكية حالة متردية لإقامة داخلية للتلاميذ بمراكش، استقبل بها تلاميذ وتلميذات من مناطق متضررة من “زلزال الحوز”،

الفيديو الذي انتشر بسرعة عجل بتدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إذ تم اتخاد قرارات تنزل ابتداء من اليوم الخميس.

وحول “الوضعية المادية لبنية الاستقبال بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق”، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن الوزير قد حل، مساء أمس الأربعاء، في زيارة تفقدية لهذا القسم الداخلي.

وأكدت الوزارة الوصية الأنباء الرائجة، الموثقة بالفيديو، قائلة: “تأكد فعلا أن هذا الجناح بحاجة إلى إصلاحات، وكانت مناسبة للقاء التلميذات والتلاميذ والاستماع لهم ولانشغلاتهم”،

وقررت الوزارة “التخفيف من أعداد التلميذات والتلاميذ بهذه الداخلية بما يمكن من تجنب الاكتظاظ بها”، متعهدة بأنه “سيتم، بتنسيق مع السلطات، تحويل التلميذات القاطنات والبالغ عددهن 230 إلى دار الطالبة – دار السراغنة بمراكش، يوم الجمعة 22 شتنبر”.

كما قررت الوزارة الوصية “استبدال شركة المناولة المكلفة بخدمة نظام المطعمة، ابتداء من اليوم الخميس 21 شتنبر”.

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