أزيلال.. توقيف “مقدم” فرض مقابل مادي لتوزيع “مساعدات الزلزال”

أفاد مصدر مطلع بعمالة إقليم أزيلال، أنه تم اليوم، الخميس، اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق عون سلطة برتبة مقدم تابع لقيادة ايت تمليل، دائرة فطواكة، إقليم أزيلال.

وحسب ذات المصدر، فقد جاء قرار التوقيف، بعد تداول تصريحات وأقوال له في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تنطوي على تقصير مهني صريح من جانبه.

وتمثل التقصير المهني، في فرض مقابل مادي على بعض الأشخاص نظير نقل إعانات ومساعدات تم توزيعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم المتضررين من زلزال الحوز.

وأضاف ذات المصدر أن قرار التوقيف عن العمل اتخذ في حق عون السلطة في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقه.

كما لم يستبعد ذات المصدر، ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة في حق المعني بالأمر على ضوء البحث القضائي الذي سيعكف على التحقق من صحة الوقائع الواردة بالشريط المذكور وكشف مدى تورطه الفعلي في الأفعال المشار إليها.

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