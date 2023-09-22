البيضاء : أسماء وزانة تجر الى القضاء في ملف المركب السكني «روماندي» بالمعاريف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تنتظر عشرات العائلات المتضررة من سطو مافيا العقار على ممتلكاتها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ، الأحكام التي ستصدرها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في حق أفراد عصابة استولوا عن طريق تزوير محررات رسمية على أزيد من 240 شقة سكنية بالمركب السكني «روماندي» بالمعاريف.

واضافت نفس المصادر أن إحدى العائلات المتضررة تشير إلى توفرها على جميع المستندات والوثائق التي تثبت صحة ملكيتها للشقة السكنية، إلا أنها فوجئت بإفراغ عدد من الجيران بالقوة منذ سنوات من طرف عناصر هذه العصابة التي يوجد اثنان من أفرادها في السجن في إطار ملف آخر يتعلق بالسطو على العقارات بالدار البيضاء.

هذا، و أفادت مصادر مطلعة، أن مافيا العقار هاته التي عمدت إلى الاستيلاء عن طريق تزوير محررات رسمية يوجد ضمن أفرادها قضاة أصدروا أحكاما بالإفراغ وحصلوا مقابلها على شقق سكنية، بالإضافة إلى موثقين ومحامين سهلوا عملية السطو على هاته العقارات.

وأشارت نفس المصادر إن إحدى المتضررين من قرار الافراغ، ينتظرون استرجاع شققهم السكنية التي أفرغوا منها من طرف المدعى عليهم، بحيث يعكفون على التردد بالمحكمة الاستئنافية بشكل متكرر خلال السنتين الأخيرتين، من أجل الحسم في الملف الذي قد يعيدها مرة أخرى إلى عقار عائلتها المسلوب بأحكام قضائية لم تنصفهم

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