المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره البوتسواني

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، على نظيره البوتسواني بستة أهداف نظيفة ، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة .

وسجلت أهداف المنتخب المغربي كل من فاطمة الغزواني (د12و52)، وضحى المدني (د35 – 67- 69)، وهاجر جبيلو (د57).

وسيلاقي المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة،في مباراة ودية ثانية، نظيره البوتسواني يوم الأحد المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

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