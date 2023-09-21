ألمانيا تصف جهود المغرب لإعادة الإعمار ما بعد الزلزال بـ”المثيرة للإعجاب”

2023-09-21 / 20:52
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أكد كاتب الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، يوخن فلاسبارت، اليوم الخميس بالرباط، أن الجهود التي يبذلها المغرب لتنسيق أعمال إعادة الإعمار عقب الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة يوم 8 شتنبر الماضي “مثيرة للإعجاب”.

وقال فلاسبارت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “إنه لمن المثير للإعجاب رؤية كيف تعمل الحكومة ومتدخلون آخرون على تنسيق أعمال إعادة الإعمار التي ستتم مباشرتها في الأشهر المقبلة”.

وأعرب المسؤول الألماني الذي كان مرفوقا بوفد هام، عن استعداد بلده لتقديم الدعم عقب هذه المحنة الأليمة.

كما نوه السيد فلاسبارت، بهذه المناسبة، بالمحادثات المثمرة التي أجراها مع السيد بوريطة، مؤكدا أن زيارته للمملكة شكلت مناسبة للتعبير عن تضامن ألمانيا ودعمها للمغرب في هذه الظروف الصعبة.

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