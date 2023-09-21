الصورة تعبيرية

اختطاف سيدة بسطات…ولاية أمن توضح

2023-09-21 / 20:37
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

انتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تدعي أن ابنتها تعرضت للاختطاف، وهو نا جعل مصالح الأمن تتفاعل مع الموضوع من خلال بيان توضيحي ” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، أشارت من خلاله أن ولاية أمن سطات، تفاعلت بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدّعي بأن ابنتها المتزوجة تعرضت للاختطاف من طرف أشخاص مجهولي الهوية يوم الجمعة الماضي.

وأضافت ولاية أمن سطات أن الأبحاث المنجزة على ضوء هذا الشريط أظهرت بأن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 15 من الشهر الجاري، وذلك بعدما تقدم زوج السيدة المذكورة ببلاغ بالبحث عن زوجته التي تغيبت عن منزل العائلة في ظروف غامضة.

وقد أظهرت التحريات والأبحاث المنجزة على إثر هذا البلاغ، أن السيدة المذكورة غادرت منزلها بشكل طوعي، لأسباب أسرية يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها، وذلك قبل أن تُشعر ذويها بمكان تواجدها وتتقدم لاحقا إلى مصالح الشرطة بمدينة الداخلة لتؤكد أنها سافرت بشكل طوعي.

وجددت ولاية أمن سطات تأكيدها على أن تغيب المعنية بالأمر كان طوعيا ودون أية شبهات إجرامية، وتشدد على حرصها على التفاعل الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزيلال.. توقيف “مقدم” فرض مقابل مادي لتوزيع “مساعدات الزلزال”

أزيلال.. توقيف “مقدم” فرض مقابل مادي لتوزيع “مساعدات الزلزال”

2023-09-21 / 22:58
Photo of فتح جميع الطرق المصنفة المتضررة في إقليم الحوز

فتح جميع الطرق المصنفة المتضررة في إقليم الحوز

2023-09-21 / 21:45
Photo of الإيداع والتدبير” يساهم بـ50 مليار سنتيم في “صندوق الزلزال

الإيداع والتدبير” يساهم بـ50 مليار سنتيم في “صندوق الزلزال

2023-09-21 / 21:10
Photo of ألمانيا تصف جهود المغرب لإعادة الإعمار ما بعد الزلزال بـ”المثيرة للإعجاب”

ألمانيا تصف جهود المغرب لإعادة الإعمار ما بعد الزلزال…

2023-09-21 / 20:52
Photo of زلزال الحوز …ثريا تقاضي صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

زلزال الحوز …ثريا تقاضي صحيفة فرنسية نشرت صورة لها…

2023-09-21 / 20:47
Photo of توقيف طبيبين بالبيضاء متورطان في إصدار شهادات “وهمية”

توقيف طبيبين بالبيضاء متورطان في إصدار شهادات “وهمية”

2023-09-21 / 19:48
Photo of الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من الجمعية الفرنكوفونية للتوثيق بسبب خريطة المغرب

الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من…

2023-09-21 / 19:29
Photo of “اخنوش” يترأس اجتماع خاص بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

“اخنوش” يترأس اجتماع خاص بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

2023-09-21 / 18:42
Photo of أمن القصر الكبير يجهض عملية بيع أقراص إجهاض

أمن القصر الكبير يجهض عملية بيع أقراص إجهاض

2023-09-21 / 18:11
Photo of زلزال الحوز.. بايتاس: ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية الفاجعة

زلزال الحوز.. بايتاس: ما لا يقل عن 312 صحفيا…

2023-09-21 / 17:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق