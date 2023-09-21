اختطاف سيدة بسطات…ولاية أمن توضح

محمد منفلوطي_ هبة بريس

انتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تدعي أن ابنتها تعرضت للاختطاف، وهو نا جعل مصالح الأمن تتفاعل مع الموضوع من خلال بيان توضيحي ” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، أشارت من خلاله أن ولاية أمن سطات، تفاعلت بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدّعي بأن ابنتها المتزوجة تعرضت للاختطاف من طرف أشخاص مجهولي الهوية يوم الجمعة الماضي.

وأضافت ولاية أمن سطات أن الأبحاث المنجزة على ضوء هذا الشريط أظهرت بأن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 15 من الشهر الجاري، وذلك بعدما تقدم زوج السيدة المذكورة ببلاغ بالبحث عن زوجته التي تغيبت عن منزل العائلة في ظروف غامضة.

وقد أظهرت التحريات والأبحاث المنجزة على إثر هذا البلاغ، أن السيدة المذكورة غادرت منزلها بشكل طوعي، لأسباب أسرية يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها، وذلك قبل أن تُشعر ذويها بمكان تواجدها وتتقدم لاحقا إلى مصالح الشرطة بمدينة الداخلة لتؤكد أنها سافرت بشكل طوعي.

وجددت ولاية أمن سطات تأكيدها على أن تغيب المعنية بالأمر كان طوعيا ودون أية شبهات إجرامية، وتشدد على حرصها على التفاعل الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني.

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