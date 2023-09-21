زلزال الحوز …ثريا تقاضي صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

تعتزم سيدة من مراكش أن تلاحق قانونياً صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، بسبب نشر صورة لها على غلاف عددها الصادر يوم 11 سبتمبر الحالي

ورصدت السيدة وهي في وضعية صدمة وحزن، جراء الزلزال الذي ضرب مراكش وخمسة أقاليم أخرى، مرفوقة بعبارة وُضعت بين قوسين، تقول: «أغيثونا… نحن نموت في صمت»،

والظاهر ان ليبراسيون نشرت الصورة مصحوبة بالتعليق أعلاه لإظهارها و كما أنها تحتجّ على تأخُّر سلطات في تقديم مساعدة للمتضررين،

وقال بيان صحافي لمكتب المحاماة «بيرنارد مارتين أسوسيي (بي إم آي)»، يحمل توقيع روبين بينسارد المحامي بهيئة المحامين بباريس، ومراد العجوطي المحامي بهيئة المحامين في الرباط، إنه أشعر الصحيفة الفرنسية بحذف مونتاج الصورة والتعليق المرفق من موقعها بالإنترنت، مع نشر اعتذار لفائدة السيدة ثريا سركة. وهدد مكتب المحاماة الصحيفة بوضع شكوى أمام المدعي العام للجمهورية في باريس في حالة لم تستجب لمضمون الإشعار.

وأوضح المكتب في معرض بيانه أنه، وعلى عكس ما توحي به صحيفة «ليبراسيون»، فالجملة المرفقة بالصورة لم تتفوه بها السيدة ثريا، التي كانت وقت تصويرها تهتف بالعمر المديد لملك المغرب بعبارة «عاش الملك… عاش سيدنا»، وهو ما وثَّقه شريط فيديو يتوفر المكتب على نسخة منه،

و خرجت “ليبراسيون” بتوضيح جاء فيه أن الصورة تعود لوكالة الصحافة الفرنسية وأن الأخيرة أرفقتها بنص جاء فيه “ردة فعل امرأة تقف أمام منزلها المتضرر من الزلزال في المدينة القديمة بمراكش في 9 سبتمبر 2023”

وأضافت الصحيفة في توضيح على لسان ألكسندرا شوارتزبرود، نائبة مدير ليبراسيون، “في اجتماع التحرير نبحث عن أقوى الصور التي قد تلفت انتباه القارئ، ومن الناحية الموضوعية، هذه الصورة (صورة السيدة) كانت الأبرز لأنها تقول كل شيء، نرى المرأة الحزينة ووراءها المباني التي هدمها الزلزال، بينما يروي العنوان مأساة الزلزال”.

وتابعت متأسفة “لم يتم إبلاغنا في أي وقت من الأوقات أن هذه السيدة كانت تصرخ ‘عاش الملك’ كان على وكالة فرانس برس توضيح ذلك”.

يذكر ان العديد من وسائل الإعلام تطرقت للموضوع وقالت أن هذا الفعل يأتي في سياق خاص، بعد القرار المتخَذ من جانب المملكة المغربية برفض مساعدة فرنسا

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