أمين عدلي يقود بايير ليفركوزن للفوز وينال أعلى تنقيط أمام هاكن السويدي في الدوري الأوروبي

2023-09-21 / 19:41
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قاد الدولي المغربي أمين عدلي فريقه باير ليفركوزن الألماني للفوز على ضيفه هاكن السويدي بأربعة أهداف دون رد، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

وسجل أمين عدلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 16، ثم عاد ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ونال اللاعب المغربي أعلى تنقيط في المباراة وفقا لمنصة “سوفا سكور”، حيث تحصل على 9.6 نقطة بفضل مردوده المميز في المباراة.

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