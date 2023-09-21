الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من الجمعية الفرنكوفونية للتوثيق بسبب خريطة المغرب

هبة بريس_ الرباط

إتخد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب قرارا يتعلق بتعليق مشاركته في أشغال الجمع العام العادي والاستثنائي، وكذا اجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرانكفونية للتوثيق المزمع عقدها بتاريخ 29 شتنبر الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية،

واصدر المجلس بيانا يعلق فيه مشاركته في النسخة 119 من المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا المقامة بمدينة دوفيل الفرنسية أيام 27 و28 و29 شتنبر الجاري

ودعا جميع الموثقات والموثقين بالمغرب إلى إلغاء مشاركتهم عند الاقتضاء”، مع تجميد عضويته بالجمعية الفرانكفونية للتوثيق “حتى إشعار آخر”.

وربط البيان بين القرارات المتحدة ونشر الجمعية الفرانكفونية للتوثيق خريطة المملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية بوضع خط فاصل بين الصحراء وباقي جهات المملكة، ومطالبا الجمعية باتخاذ التدابير اللازمة بشكل مستعجل من أجل تدارك هذا الخطأ الجسيم”.

وفي ظل غياب موقف واضح من الجمعية، يضيف البلاغ، “قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتوجيه كتاب تذكيري، عبر فيه عن استيائه العميق من استمرار نشر الخريطة المغلوطة على الموقع الإلكتروني للجمعية، وعن أن عدم استجابة الجمعية المذكورة للمطلب المشروع للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستشف منه موقف انحيازي إزاء قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يرفضه المجلس الوطني جملة وتفصيلا”.

وورد ضمن المصدر ذاته أنه “احتجاجا على هذا الموقف غير المسؤول عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اجتماعا طارئا عن بعد، الأربعاء، ندد فيه باستمرار نشر الخريطة المغلوطة للمملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية الفرانكفونية للتوثيق، وقرر تعليق المشاركات المذكورة”.

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