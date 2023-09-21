الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من الجمعية الفرنكوفونية للتوثيق بسبب خريطة المغرب
إتخد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب قرارا يتعلق بتعليق مشاركته في أشغال الجمع العام العادي والاستثنائي، وكذا اجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرانكفونية للتوثيق المزمع عقدها بتاريخ 29 شتنبر الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية،
واصدر المجلس بيانا يعلق فيه مشاركته في النسخة 119 من المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا المقامة بمدينة دوفيل الفرنسية أيام 27 و28 و29 شتنبر الجاري
ودعا جميع الموثقات والموثقين بالمغرب إلى إلغاء مشاركتهم عند الاقتضاء”، مع تجميد عضويته بالجمعية الفرانكفونية للتوثيق “حتى إشعار آخر”.
وربط البيان بين القرارات المتحدة ونشر الجمعية الفرانكفونية للتوثيق خريطة المملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية بوضع خط فاصل بين الصحراء وباقي جهات المملكة، ومطالبا الجمعية باتخاذ التدابير اللازمة بشكل مستعجل من أجل تدارك هذا الخطأ الجسيم”.
وفي ظل غياب موقف واضح من الجمعية، يضيف البلاغ، “قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتوجيه كتاب تذكيري، عبر فيه عن استيائه العميق من استمرار نشر الخريطة المغلوطة على الموقع الإلكتروني للجمعية، وعن أن عدم استجابة الجمعية المذكورة للمطلب المشروع للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستشف منه موقف انحيازي إزاء قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يرفضه المجلس الوطني جملة وتفصيلا”.
وورد ضمن المصدر ذاته أنه “احتجاجا على هذا الموقف غير المسؤول عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اجتماعا طارئا عن بعد، الأربعاء، ندد فيه باستمرار نشر الخريطة المغلوطة للمملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية الفرانكفونية للتوثيق، وقرر تعليق المشاركات المذكورة”.
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
هل يفلح الساحر !!!؟؟؟
المغرب مُركز جهده ووقته لمطاردة الخطوط الوهمية على الخرائط التي تنشرها وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
ويبني علاقاته مع الدول على أساس ذلك، وبسبب خط وهمي يصبح العدو صديق والصديق عدو.
بيده اليمنى قلم رصاص، وبيد اليسرى ممحاة، في شماله وجنوبه يمحي أي خط يظهر بينه وبين الصحراء الغربية أو سبة ومليلية، وفي شرقه يمحي الحدود الدولية، ويعيد رسمها حسب هواه. مرة ليضم بشار وتندوف، ومرة أخرى يضيف الأغواط لهما، لينتهي به المطاف في الأخير على الحدود التونسية. كأنه طفل قبل المرحلة الدراسية، مندهش من المفعول “السحري” للقلم والممحاة على الورق، وقدرتها على تطويعهما، كيف ما شاء، ولو أدى ذلك إلى خرق الورقة و تسويد بياضها.
مملكة عريقة ترعبها جبهة وهمية وخط وهمي على الخرائط وتعليق قارئ.