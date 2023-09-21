أرقام فلكية تخص الماء المحلى ..كذب تبون وصدقه الجزائريون

هبة بريس _ الرباط

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

يبدو أن الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، مصر على ترديد أرقامه الفلكية الخيالية بخصوص انتاج الماء المحلى ، حيث أطلق تصريحات مثيرة للجدل ، خلال كلمته في افتتاح الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي .

الرئيس الجزائري الذي تأكد بالملموس أنه ملزم بقراءة الارقام الفلكية دون فهمها واستيعابها، قال أن الجزائر ستنتج العام المقبل مليار و 300 مليون متر مكعب من الماء المحلى يوميا، وهو رقم فلكي رسم علامات استفهام كبرى على محيا رؤساء وملوك وأمراء الدول الحاضرة ، فيما تناولت قنوات عالمية المعطى من زاوية السخرية والاستهزاء لمجانبته الواقعية واستحالة تحقيقه .

وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الجزائري ، تلميع صورة نظام الكابرانات بمشاريع وهمية والكذب على الجزائريين بتقديم أرقام فلكية تخص قدرة بلاده على تحلية مياه البحر ، أغفل تبون أن قدرة إنتاج العالم بأسره من تحلية ماء البحر لا يتجاوز 95 مليون متر مكعب يوميا، والسعودية التي تتربع على عرش تحلية مياه البحر يبلغها انتاجها السنوي مليار و600 مليون متر مكعب.

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