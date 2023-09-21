“اخنوش” يترأس اجتماع خاص بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

هبة بريس _ الرباط

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الخامس للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027، خصص للوقوف على مدى تقدم تنزيل مختلف المشاريع، موضوع تعليمات ملكية سامية.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارس مجموعة من البرامج التي توجد في طور الإنجاز، من بينها برنامج الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الرامي إلى تأمين تزويد محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الشروب.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر التي باشرتها الحكومة، كالمشروع الخاص بتحلية مياه البحر بإقليمي الجديدة وآسفي، الذي كُلِّف بإنجازه، بناء على مذكرة تفاهم وعقد امتياز، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى محطة الناظور.

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