سجن فتاة إندونيسية بعد إساءتها علنا للإسلام

هبة بريس _ وكالات

أدانت محكمة في إندونيسيا امرأة بتهمة التحريض على الكراهية الدينية وحكمت عليها بالسجن عامين بسبب لفظها البسملة “بسم الله” وتناولها لحم الخنزير ونشرته في فيديو عبر تطبيق “تيك توك”.

وأمر قضاة محكمة باليمبانغ، في مقاطعة سومطرة الجنوبية بجزيرة سومطرة، لينا لطفياواتي بسداد غرامة قدرها 250 مليون روبية (16262 دولارا) بحسب الحكم الصادر أمس الأول الثلاثاء.

وسمّت لطفياواتي، المعروفة أيضا باسم لينا موخرجي وهي مسلمة، بـ”الله” قبل تناول لحم خنزير في مقطع مصور نشر في مارس وحظي بمشاهدة على نطاق واسع.

وبمجرد محاكمتها بتهمة التجديف، أعربت عن أسفها واعتذرت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي. واعتذرت مرة أخرى بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء

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