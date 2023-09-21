أمن القصر الكبير يجهض عملية بيع أقراص إجهاض

2023-09-21 / 18:11
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هبة بريس

علم ان شرطة القصر الكبير تمكنت من توقيف امرأتين يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أدوية ممنوعة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع أن الأمر يتعلق بتوقيف سيدة كانت تشتغل مساعدة للتمريض بمستشفى القرب بالقصر الكبير، تم إلقاء القبض عليها على مستوى طريق الرباط قرب المستشفى القديم

وتم توقيف الأخيرة في حالة تلبس أثناء عملية بيع دواء تضم 100 قرص من أقراص الإجهاض الممنوعة، مقابل مبلغ 5800 درهم، الذي أدته موقوفة قادمة من الدار البيضاء مقابل هذه الأقراص

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