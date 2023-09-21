زلزال الحوز.. بايتاس: ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية الفاجعة

2023-09-21 / 17:45
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هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا قاموا بتغطية زلزال الحوز.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا يمثلون 90 وسيلة إعلام شاركوا في تغطية هذا الزلزال، مؤكدا أنهم اشتغلوا في جو من الحرية والشفافية بجميع المناطق المتضررة.

وأوضح الوزير أن 78 من هؤلاء الصحفيين، أي الربع، من جنسية فرنسية، مبرزا أنهم يمثلون 16 وسيلة إعلام، 13 منها حصلت على اعتماد لتغطية الزلزال، فيما تتوفر ثلاثة منها على اعتمادات دائمة.

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