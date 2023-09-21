بحضور الأمير مولاي رشيد.. تشييع جثمان الراحلة عائشة الخطابي

2023-09-21 / 16:20
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هبة بريس

جرت، بعد ظهر اليوم الخميس 21 شتنبر بالدار البيضاء، مراسم تشييع جثمان الراحلة عائشة الخطابي، كريمة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وذلك بحضور الأمير مولاي رشيد.

وبعد صلاتي الظهر والجنازة، تم نقل جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقبرة الرحمة حيث ووريت الثرى.

وجرت هذه المراسم، على الخصوص، بحضور أفراد أسرة الفقيدة وذويها، وعدد من الشخصيات.

وكانت الفقيدة عائشة الخطابي قد انتقلت إلى عفو الله أمس الأربعاء بالدار البيضاء عن سن ناهز 81 سنة، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وكانت الراحلة قد انتقلت للعيش بالقاهرة والدراسة بها قبل أن تختار العودة إلى المغرب غداة وفاة والدها.

وقد حصلت عائشة الخطابي على شهادة البكالوريا من المعهد الأمريكي للبنات بالقاهرة، وعملت قيد حياتها مستشارة بمؤسسة عبد الكريم الخطابي.

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