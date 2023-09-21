الحكومة تكشف سبب ترحيل صحفيين فرنسيين من المغرب

2023-09-21 / 16:24
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هبة بريس - الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن سبب ترحيل صحفيين فرنسيين من المغرب.

وذكر بايتاس في معرض ردو على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الصحفيين المعنيين دخلا للبلاد بغرض سياحي.

وأضاف ذات المتحدث، أن الصحفيين لم يطلبا ترخيصا ولم يعلنا عن رغبتهما في القيام بعمل صحفي، وبناء على ذلك، يسترسل، تم ترحيلهم من طرف السلطات الإدارية بشكل قانوني.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن بلادنا بلد الحريات والشفافية، وحرصت على أن يمارس جميع الصحفيين مهامهم خلال الفاجعة في حرية كاملة.

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تعليق واحد

  1. مجدر تساؤل.
    ما هو غير الطبيعي !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “لم يطلبوا الحصول على الاعتماد وفق القوانين المتعارف عليها والتي تنظم مجال الصحافة والإعلام”، مضيفا ” طبيعي أن يتم ابعدهم بقرار للسلطات الادرارية وترحيلهم إلى بلدانهم وفق القوانين”. انتهى الاقتباس
    ولما أبعدت الجزائر صحفيين مغربيين غير معتمدين رأى المغرب ذلك غير طبيعي.
    حقيقة إبعادهم أنهم نظروا للزلزال بنظرات ليست نظارات الملك.

    2

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