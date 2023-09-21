هل اختفى “صندوق الكوارث الطبيعية”? بايتاس يجيب

هبة بريس - لبنى أبروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن مآل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بالمغرب.

وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا الصندوق مفعل، وترصد له اعتمادات مالية كل سنة.

وأضاف الوزير، أن الفاجعة التي وقعت الآن بتداعيات كبيرة جدا، والرسائل التي نستخلصها من اجتماعات جلالة الملك، هي أن جلالته لا يريد أن يدبر الكارثة بل يريد أن يجعلها فرصة للإقلاع لهذه المناطق.

وأشار المسؤول الحكومي، الى أن كلفة معالجة هذه الفاجعة، هو 22 مليار درهم، لكن للنهوض بهذه المناطق وإعادة إعمارها وتأهيلها تم تخصيص 120 مليار درهما بتعلميات ملكية سامية.

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