هل اختفى “صندوق الكوارث الطبيعية”? بايتاس يجيب

2023-09-21 / 16:00
3
هبة بريس - لبنى أبروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن مآل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بالمغرب.

وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا الصندوق مفعل، وترصد له اعتمادات مالية كل سنة.

وأضاف الوزير، أن الفاجعة التي وقعت الآن بتداعيات كبيرة جدا، والرسائل التي نستخلصها من اجتماعات جلالة الملك، هي أن جلالته لا يريد أن يدبر الكارثة بل يريد أن يجعلها فرصة للإقلاع لهذه المناطق.

وأشار المسؤول الحكومي، الى أن كلفة معالجة هذه الفاجعة، هو 22 مليار درهم، لكن للنهوض بهذه المناطق وإعادة إعمارها وتأهيلها تم تخصيص 120 مليار درهما بتعلميات ملكية سامية.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد ” فيديو ” الداخلية …بنموسى يتدخل لإنصاف “تلاميذ داخليين” متضررين من الزلزال

بعد ” فيديو ” الداخلية …بنموسى يتدخل لإنصاف “تلاميذ…

2023-09-21 / 23:33
Photo of الريسوني عن زلزال الحوز ..يجب إحياء “فقه التوقع والتأهب”

الريسوني عن زلزال الحوز ..يجب إحياء “فقه التوقع والتأهب”

2023-09-21 / 23:07
Photo of أزيلال.. توقيف “مقدم” فرض مقابل مادي لتوزيع “مساعدات الزلزال”

أزيلال.. توقيف “مقدم” فرض مقابل مادي لتوزيع “مساعدات الزلزال”

2023-09-21 / 22:58
Photo of فتح جميع الطرق المصنفة المتضررة في إقليم الحوز

فتح جميع الطرق المصنفة المتضررة في إقليم الحوز

2023-09-21 / 21:45
Photo of الإيداع والتدبير” يساهم بـ50 مليار سنتيم في “صندوق الزلزال

الإيداع والتدبير” يساهم بـ50 مليار سنتيم في “صندوق الزلزال

2023-09-21 / 21:10
Photo of ألمانيا تصف جهود المغرب لإعادة الإعمار ما بعد الزلزال بـ”المثيرة للإعجاب”

ألمانيا تصف جهود المغرب لإعادة الإعمار ما بعد الزلزال…

2023-09-21 / 20:52
Photo of زلزال الحوز …ثريا تقاضي صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

زلزال الحوز …ثريا تقاضي صحيفة فرنسية نشرت صورة لها…

2023-09-21 / 20:47
Photo of اختطاف سيدة بسطات…ولاية أمن توضح

اختطاف سيدة بسطات…ولاية أمن توضح

2023-09-21 / 20:37
Photo of توقيف طبيبين بالبيضاء متورطان في إصدار شهادات “وهمية”

توقيف طبيبين بالبيضاء متورطان في إصدار شهادات “وهمية”

2023-09-21 / 19:48
Photo of الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من الجمعية الفرنكوفونية للتوثيق بسبب خريطة المغرب

الأزمة المغربية / الفرنسية .. هيئة الموثقين تنسحب من…

2023-09-21 / 19:29

‫3 تعليقات

  1. مسيلمة الحكومة
    في كل خرجاته لا يصدقه اقاربه ولا اصدقائه فما بالكم يصدقه الشعب

    1

  2. اين صندوق الكوارث اين صندوق الكوارث
    اين صندوق الكوارث؟!!!!!
    اين ذهبت الاقتطاعات لهذا الصندوق

    1

  3. علي بابا والف حرامي هولاء البشر كيف يقبل رب العباد هولاء الحرميه لا أحد يموت ويخد معه فلس الله اكبر على كل فاسد .

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق