زلزال الحوز.. بايتاس: “لا وقت للتسابق في الأزمات.. والوزراء اللي كان خصهوم يمشيو راه مشاو”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن فاجعة زلزال الحوز تطلبت تدخل الدولة بكافة مؤسساتها من الحكومة، المجتمع المدني، السلطات، الجيش، الوقاية المدنية، الدرك الملكي..

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس أن جميع مؤسسات الدولة تعبأت من أجل التخفيف من هول هذه الفاجعة، عبر مساعدة المتضررين والوقوف الى جانب الساكنة “تقديم الخيام، الوجبات الغذائية” وغيرها من المجهودات التي وقفت عليها مصالح وزارة الصحة والداخلية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة جزء من هذه الفاعلين الذين تدخلوا بتوجهات واضحة عبر تنفيذ التعليمات والتوجيهات الملكية.

واسترسل قائلا “في الأزمات ليس هناك وقت للتسابق، والوزراء اللي كان خاصهوم يمشيو راه مشاو ، وما يهمنا هو أن الحكومة تكون بالفعالية والنجاعة لتقديم ما كان يجب عليها تقديمه.”

وشدد المسؤول الحكومي، على أن بلادنا نجحت كدولة بقيادة جلالة الملك، وبفضل تعبئة جميع السلطات والأجهزة وبفضل تضامن وتآزر جميع المغاربة، والذي أصبح حديث دول عديدة. وفق قوله

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 1 2