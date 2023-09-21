زلزال الحوز.. بايتاس: “تدخل الحكومة محدد في إطار التوجيهات الملكية”

لبنى ابروك - هبة بريس

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تدخل الحكومة إثر الزلزال الذي عرفته عدد من المناطق بالمغرب، محدد في اطار التوجيهات الملكية.

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الملك ترأس في ظرف 10 أيام 3 اجتماعات مهمة وأساسية تم خلالها تحديد الأولويات بشكل دقيق.

أولا، يضيف الوزير، البرنامج المتعلق بالاعانات المباشرة لفائدة المتضررين والعمل الآن يتم على مستوى هذه المناطق من خلال عملية الإحصاء، ثم الشق المرتبط بالبنايات المنهارة بشكل كلي أو جزئي، وكذا إعادة اصلاح البينات التحتية للتي تعرضت للضرر.

وتابع ذات المتحدث، أن العمل يتم حاليا ميدانيا على جمع هذه المعطيات، مشيرا الى أن جلالة الملك أمر بتخصيص 120 مليار درهم لاعادة إعمار وتأهيل هذه المناطق وأعطى توجيهاته بشكل دقيق في هذا الصدد.

وشدد الوزير، على أن العمل ميدانيا مستمر، مضيفا أن الأرقام التي تصدرها وزارة الداخلية بخصوص حالة الضحايا لم تتغير، وفي حالة وقوع أي تغيير في الحصيلة سيتم الإعلان عنه عبر بلاغ رسمي.

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