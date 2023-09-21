الحكومة تقرر تحويل مرسوم منح صفة مكفولي الأمة لأطفال الزلزال إلى “مشروع قانون”

2023-09-21 / 14:55
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لبنى ابروك - هبة بريس

قرر المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، إلى مشروع قانون يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

وفي هذا الصدد، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تفاصيل تحويل مشروع المرسوم الى مشروع قانون.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي “نحن في فترة ما بين الدورتين البرلمانيتين.. العمل البرلماني يتطلب تمرير القانون بمرسوم، لكن هذا موضوع كبير ومهم وينظمه فصلين مهمين من الدستور  48 و49 ”

وأضاف بايتاس قائلا:”نعطيو للبرلمان إمكانية أكبر في النقاش، ويمر القانون عبر مسار طبيعي للمصادقة، دون المس بالمسار الذي يرتبط بهاد للقوانين التي تندرج ضمن الفصل 48 من الدستور.”

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أصدر أوامره بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد بسبب الزلزال المدمر، كما أمر جلالته بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

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تعليق واحد

  1. يريدون اللعب على الأوضاع، حتى يقولون بالحملات الانتخابية انه لولانا لما كان قانون مكفولو الامة

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