البرلمان المغربي

اجتماع برلماني مشترك لمتابعة تدابير مواجهة آثار الزلزال

2023-09-21 / 14:17
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هبة بريس

تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، غدا الجمعة، اجتماعا مشتركا يخصص لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفه المغرب مؤخرا.

وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان أن هذا الاجتماع الذي يأتي طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعرف حضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع سينعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال في “القاعة المغربية” بمقر مجلس النواب.

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