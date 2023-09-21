مجموعة بريد المغرب تساهم في المجهود التضامني الوطني لمواجهة آثار زلزال الحوز

هبة بريس

قررت مجموعة بريد المغرب وفروعها المساهمة بمبلغ 48 مليون درهم في الصندوق 126 الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل مواجهة آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب بلادنا ليلة الجمعة 8 شتنبر2023.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة بريد المغرب بادرت منذ وقوع هذا الحدث الأليم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار خدماتها الموجهة للمواطنين بالمراكز والوكالات المتواجدة في المناطق المتأثرة بهذا الزلزال، على أن يتم العمل على ترميم أو إعادة بناء المكاتب المتضررة التابعة للمجموعة في أقرب الآجال.

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