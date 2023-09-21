البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص وحجز أزيد من 200 وحدة من المفرقعات

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 241.800 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، والتي تشكل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.

وجرى حجز هذه الشحنة من المفرقعات والشهب النارية بداخل منزل بحي “بوشنتوف” بالدار البيضاء، بعدما تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج هذه المواد المهربة القابلة للاشتعال.

وأوضحت المعاينات الأولية المنجزة أن من بين المفرقعات والشهب المحجوزة وحدات وعينات تشكل خطرا جديا على سلامة الأشخاص والممتلكات، تم استخدامها مؤخرا في ارتكاب اعتداءات جسدية أفضت في بعض الحالات إلى وفاة الضحايا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة مسارات تهريب هذه المواد الخطيرة وتخزينها، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية في سياق جهود مكثفة تجريها مصالح الأمن الوطني لمكافحة تهريب وترويج المفرقعات والشهب النارية، التي من شأن استخدامها لأغراض إجرامية أو مرتبطة بالشغب الرياضي أن يشكل خطرا مباشرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

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