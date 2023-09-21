جريمة بشعة في الجزائر.. شخص يقت.ل زوجته وابنته وابنه طعنا

2023-09-21 / 12:07
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هبة بريس - وكالات

أقدم جزائري يبلغ 68 عاما على اقتراف جريمة شنعاء بقتل زوجته وابنه وابنته طعنا، اليوم الأربعاء، بحي ” دالاس” بوسط مدينة غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر غربي الجزائر.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية على موقعها الإلكتروني، أن الجاني وجه عدة طعنات لزوجته التي تصغره بـ8 سنوات على مستوى البطن، ثم قتل ابنه وابنته البالغين 33 عاما بواسطة سلاح أبيض، حيث عثرت عليهم مصالح الأمن غارقين في دمائهم.

كما أوضحت أن الجاني فرّ من مسرح الجريمة، لكن سرعان ما ألقت مصالح الأمن القبض عليه، وهو في حالة مزرية بعدما طعن نفسه بذات السكين، جرى نقله على جناح السرعة إلى العناية المركزة بالمستشفى في حالة حرجة.

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