ولي العهد السعودي: نستعد للإعلان عن رؤية 2040

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أن المملكة تستعد للاعلان عن رؤية 2040 بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، مشيرا إلى أن ذلك “سيتم في عام 2027 أو 2028”.

وأطلق ولي العهد السعودي عام 2016 “رؤية المملكة 2030”. وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية في السعودية، التي تم إطلاقها منذ إعلان الرؤية، نحو 1.25 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع التي أ رسيت منها 250 مليار دولار، بحسب تقرير صادر حديثا .

وقال ولي العهد السعودي إن المملكة العربية السعودية تعد من أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين؛ “وننافس الهند من حيث سرعة معدلات النمو”.

وحققت السعودية أعلى معدل نمو ضمن مجموعة دول العشرين العام الماضي، حيث سجل اقتصادها نموا بنسبة 8.7 في المئة، وهو الأعلى منذ 2011.

ومن جهة أخرى، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الولايات المتحدة كانت “تخطط لتوقيع خطة مشتركة للبنية التحتية مع الهند ودول في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بهدف ربطها عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البحرية”، مضيفا أن واشنطن كانت تعمل بهدوء على المشروع مع الهند والسعودية والإمارات، بهدف ربط دول الشرق الأوسط بالسكك الحديدية، وبالهند عبر خطوط شحن من موانئ المنطقة تمتد إلى أوروبا”.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ع قدت هذا الشهر في الهند، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ووقعت المملكة والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات، بهدف تعزيز أمن الطاقة وجهود تطوير الطاقة النظيفة، وتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

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