الـ 13 عالميا.. المنتخب المغربي يتقدم في تصنيف “الفيفا”

2023-09-21 / 11:29
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هبة بريس

تقدم المغرب مركزا واحدا إلى المركز 13 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر اليوم الخميس.

وبرصيد 1658.32 نقطة، يظل أسود الأطلس في المركز الأول إفريقيا، أمام السنغال التي تحتل المركز الـ20 برصيد 1597.01 نقطة.

كما يحتفظ المنتخب الوطني بالمركز الأول على المستوى العربي متفوقا على تونس، صاحبة المركز 29، برصيد 1525.23 نقطة.

وعلى المستوى العالمي، لا تزال الأرجنتين في صدارة تصنيف الفيفا، تليها فرنسا والبرازيل.

فيما يلي قائمة المنتخبات العشرة الأولى في تصنيف الفيفا، بتاريخ 21 شتنبر 2023:

1- الأرجنتين2- فرنسا3- البرازيل4- إنجلترا5- بلجيكا6- كرواتيا7- هولندا8- البرتغال9- إيطاليا10- إسبانيا

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‫5 تعليقات

  5. بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الرياضي الأول..

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