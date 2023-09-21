تقرير دولي.. صبيب الانترنيت في المغرب أعلى ب161 في المئة من الجزائر

2023-09-21 / 17:27
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

كشف تقرير حديث أصدرته شركة “سيرفشارك” العالمية المتخصصة في الأمن الرقمي عن ترتيب دول العالم من حيث جودة الانترنيت حيث حل المغرب في المركز 94 عالميا.

و في المنطقة المغاربية، تصدر المغرب المشهد متفوقا على باقي دول الجوار و منها الجزائر التي حلت في ذيل القائمة بصبيب انترنيت ضعيف جدا.

و حسب ذات التقرير الدولي، فإن صبيب الإنترنيت في الهاتف بالمغرب أسرع بـ101 في المائة مقارنة بصبيب الانترنيت النقال في الجزائر، وفيما يتعلق بالإنترنت الثابت فإن سرعة الصبيب في المغرب أكبر من نظيرتها بالجزائر بـ161 في المائة.

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