مراكش.. أنشطة ترفيهية للأطفال المقيمين بمراكز الإيواء المؤقت

2023-09-21 / 10:50
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هبة بريس

تبذل كافة عناصر السلطات العمومية، قصارى جهودها لتجاوز حالة “الحداد” والحزن الذي عم ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي هذا الصدد، تنظم عناصر السلطات العمومية، أنشطة ترفيهية وثقافية لأطفال المناطق المتضررة من هذا الزلزال.

وفي أجواء يعمها السرور، تم تنظيم أنشطة ترفيهية لفائدة الأطفال المقيمين بمراكز الإيواء المؤقت بمراكش.

كما نظم عناصر القوات المسلحة الملكية، ورشات رسم وتلوين للأطفال، محاولين إعادة البسمة الى محياهم ورسم مستقبل أفضل بأناملهم.

هذا ويشار الى أن مظاهر الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجيا إلى المناطق المتضررة من الزلزال الأخير، وذلك بعد استئناف ساكنة هذه المناطق لجل أنشطتهم

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‫2 تعليقات

  1. البهلوان في الصورة يضع على رأسه باروكة بالوان المثلية قد لا يكون هذا الفعل متعمدا لكن وجب الانتباه و الحدر

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