ميراوي: “الحلم ديالي أن ولاد المغاربة يتكلمو عدد من اللغات الأجنبية”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أمس الأربعاء مستجدات الدخول الجامعي الجديد.
و أبرز ميراوي في مداخلة له بأن الموسم الجامعي الجديد سيشهد إطلاق مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتسريع التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي، من خلال تفعيل منصات رقمية جديدة.
و أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن حلمه أن يتكلم المغاربة عديد اللغات الأجنبية الحية، و قال: “الحلم ديالي اليوم أن ولاد المغاربة يتكلمو عدد من اللغات بحال العربية و الفرنسية و الإنجليزية”.
و أضاف ميراوي في ذات المداخلة: “و علاش لا ما يتعلموش حتى الإسبانية و الصينية و لا شي لغات أخرى”، مضيفا بأن طبيعة المغرب تفرض علينا تعلم عدد من اللغات الأجنبية إلى جانب الفرنسية و منها الإنجليزية على وجه الخصوص و هو ما تعكف عليه عدد من المؤسسات التعليمية ببلادنا.
6 تعليقات
العربية الامازغية الانجليزية من الابتدائي والاستغناء من لغة المستعمر. لا داعي للمراوغات.
ينبغي التخلي على الفرنسية، تستهلك حيز زمني كبير في المدرسة وشحن ذهن التلميذ بقواعد لغوية للغة غير مصنفة عالميا، الأفضل زيادة حصص في الرياضيات والفزياء والتواصل بالإنجليزية مكان الفرنسية
امريكا اقوى دولة في ألعالم يتكلمون لغة واحدة ولا يريدون لغة اخرى ولا حتى يحاولون ان يتعلموا لغة اخرى، ولا حتى الاسبانية .
حلمك ايضا كنا صرخت ان تبرمج شعبة الشيخات لا غفا الله عنك
وانا الحلم ديالي هو الحكومة تكلف بأولاد المغاربة بالتمدرس كجميع الدول لأن المافيا ديال الخصوصي نهبو الجيوبا ديال مواطن المغربي.
سؤال للوزير (التربوي) :هل درس الوزير لأبنائه فن العيطة و الشيخات ؟ مجرد سؤال