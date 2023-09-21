تقرير.. المغرب في المرتبة 94 عالميا من حيث صبيب الإنترنت و سنغافورة في الصدارة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صدر تقرير دولي حديث يخص جودة الانترنيت في العالم، و هو التقرير الذي جعل المغرب يتمركز في سط الترتيب من حيث جودة و قوة صبيب الانترنيت.

و حسب تقرير أعدته “سيرفشارك” وهي شركة دولية متخصصة في الأمن السيبراني، فقد احتل المغرب المرتبة 94 عالميا من حيث صبيب الإنترنت.

وتنقص قيمة صبيب الإنترنيت المغربي بـ19 في المائة عن المعدل العالمي، حيث أن المتوسط المغربي لسرعة الإنترنيت هو 34 ميغابايت، وأسرع إنترنيت ثابت دوليا في سينغافورة بـ300 ميغابايت، فيما الأشد بطئا في اليمن بنحو 11 ميغابايت.

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