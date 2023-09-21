بعد رفض إسقاط الولاية.. جميلة الهوني تنتظر قرار المحكمة في قضية النفقة

2023-09-21 / 09:15
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس أنه من المرتقب أن يتم النطق بالحكم يومه الخميس 21 شتنبر 2023، في القضية التي رفعتها الفنانة المغربية جميلة الهوني ضد طليقها الفنان المغربي أمين الناجي و المتعلقة بنفقة إبنهما.

وأضافت المصادر عينها، أن الهوني فضلت هذه المرة التكتم على تفاصيل و تطورات القضية عكس القضية السابقة المتعلقة بالوصاية.

وجدير بالذكر أن الهوني قامت برفع دعوى قضائية ضد طليقها الفنان المغربي أمين الناجي من أجل رفع واجبات نفقة ابنهما ص.الناجي،إلى الضعف.

وحسب الشكاية التي تتوفر جريدة هبة بريس بنسخة منها فإن الهوني طالبت ب ضعف المبلغ المتفق عليه أي 5000 درهم شهريا مبرزة أنه :”قد مر على إقرار الواجبات الأخيرة حوالي تسع سنوات، الأمر الذي يستوجب مراجعتها برفعها، خاصة وأنه قد حصلت خلال هذه المدة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية (ارتفاع الأسعار …)”.

وأضافت :” إذ لم تعد المبالغ المحكوم بها قادرة على مواكبة متطلبات الإبن ص وتحقيق أبسط ظروف عيشه، إضافة لازدياد حاجياته ومتطلبات عيشه ومستلزمات تمدرسه وتكاليف ذلك”.

ويشار إلى أن محكمة الاستئناف بالبيضاء قضت بتأييد حكم
المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء،المتمثل في عدم قبول إسقاط ولاية أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده طليقته جميلة الهوني.

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‫9 تعليقات

  1. مجرد قضية عادية لكنها سيستغلها العلمانيون لضرب كل ضوابط الاسرة الشرعية في سبيل تدمير الاسرة..

  3. إسقاط ولاية الأب لا يعني إسقاط النفقة فالأم تتحمل مسؤولية الأبناء كاملة ماديا و معنويا..

  4. المشاكل الزوجية تحل فقط بين الزوج والزوجة وليس في وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة هم فقط يهدمون الأسرة ..

  6. اتقوا الله في اولادكم فالابوة مسؤولية وليست تحديا بين الام والاب . غياب الأب في المنزل غياب الشهامة والرجولة والعفة وو…

  7. كل التضامن مع اي أم تتحمل ومسؤولية ابنائها في حالة الانفصال اب متخلي عن واجباته للاسف لا يستحق كلمة أب..

  9. العديد من الزوجات والازواج يعانون نفس المشكل ونحن لا يهمنا أمرهم . فالقانون سوف ينظر في الأمر كما يعالج القضايا الأخرى..

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