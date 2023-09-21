طقس الخميس.. سماء صافية بعموم مناطق المملكة

2023-09-21 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الخميس، تكون كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى والشمال الشرقي.

ويرتقب أن يكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و13 درجة بمناطق الأطلس والريف والهضاب الشرقية، وما بين 22 و 29 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 14 و 22 درجة في باقي الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير مهم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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