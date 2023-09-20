برلماني ينتقد الزيادة في هوامش الربح ويطالب بالتدخل

2023-09-20 / 23:24
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هبة بريس _ الرباط

وجه الحسن أومريبط النائب البرلماني عن حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة يقول فيه
” إن العديد من المواطنات والمواطنين يشتكون من التباين الشاسع بين أثمنة المواد الفلاحية (خضر وفواكه) في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيرتها في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات.”

وقال البرلماني أعلاه أن المضاربين والوسطاء يستغلون مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة، وتبني ممارسات غير أخلاقية.

.وشدد على أن المضاربين والوسطاء يقومون بممارسات غير أخلاقية راكموا بها أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات المالية النقدية المباشرة، واشتغلالهم بالقطاع غير المهيكل للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم.

ودعا الحكومة إلى التدخل والحفاظ على القدرة الشرائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، ومكافحة المضاربين والمدخرين

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‫11 تعليقات

  1. على الدولة أن تعتمد سياسة البيع والشراء من الضيعة الى السوق المركزي مباشرة ومحاربة الوسطاء ..

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  7. يجب على المواطتين التقليل من الاستهلاك ومقاطعة بعض المواد ولو لمدة اسبوع..

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  8. يجب التصدي لهذه الظاهرة في رأس العين اما في الاسواق. التاجر يقسم انه اشتراها بأثمنة غالية المضاربون والمحتكرون هم من ازموا الوضع على المغاربة ويستغلون الظرف..

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  11. البرلماني المحترم يعرف الجواب : ” لا يمكن للدولة التدخل في تحديد الثمن في المهن الحرة التي تخضع ( نظريا ) للعرض و الطلب . ماذا يقترح البرلماني المحترم لفك هذه العقدة…

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