ولي العهد السعودي : “نقترب” من التطبيع مع إسرائيل ( فيديو )

2023-09-20 / 21:23
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هبة بريس _ وكالات

واشنطن: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز في مقابلة اليوم الأربعاء إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “كل يوم نقترب أكثر”.

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