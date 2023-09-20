ولي العهد السعودي : “نقترب” من التطبيع مع إسرائيل ( فيديو )
هبة بريس _ وكالات
واشنطن: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز في مقابلة اليوم الأربعاء إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.
وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “كل يوم نقترب أكثر”.
Crown Prince Mohammed bin Salman on normalisation with Israel:
“Everyday we get closer”.
If a deal were to occur, its effects on all parties involved would be far-reaching and profound.
A peaceful region paves the way to a prosperous one. pic.twitter.com/5qpIKHBX2R
— Saud Salman AlDossary | سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) September 20, 2023
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدينا جميعاً يارب العالمين..
التطبع هو ان تكون فلسطين هانية وعاصمتها القدس ..
الاستعمار و تحالف العملاء الشعوب لن تتحرر اراضي فلسطين ..
نعم للأنسانية والمحبة والسلام نحن نحب الخير لجميع البشر..
ما اخذ بالقوة سيعود يوما ما عاشت فلسطين الارض الطيبة ..
اللهم إنا نستودعك أهل فلسطين فاحفظهم بعينك التي لا تنام..
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم..
التطبيع حرام وعلى الدول الوقوف مع القضية الفلسطينية العادلة..
نتمنى من المملكة العربية السعودية عدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي..
اللهم احفظ الأمة العربية الإسلامية ..