ميراوي.. منحنا أسبقية الإستفادة من المنحة الجامعية لطلبة ” الحوز “

هبة بريس _ الرباط

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إنه تمت مباشرة مجموعة من الإجراءات لمواكبة الطلبة الجامعيين المتضررين من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

وأشار ميراوي، خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض أهم مستجدات الدخول الجامعي الجديد 2023/2024، إلى أنه تم توجيه مذكرة وزارية بتشاور مع جميع رؤساء الجامعات، عقب اجتماع عاجل عقد يوم الأحد الموالي للفاجعة، من أجل تفعيل تسهيلات لصالح الطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال، وتعبئة كافة مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواكبتهم.

وأبرز ميراوي أن المذكرة تنص على المرونة في آجال التسجيل وتقديم تسهيلات في المساطر والوثائق الإدارية المطلوبة من أجل تسجيل الطلبة المعنيين، خصوصا بجامعتي ابن زهر بأكادير، والقاضي عياض بمراكش، إضافة إلى المؤسسات الجامعية الأخرى.

كما تم تأجيل مباريات الولوج لسلك الماستر والدكتوراه، ومباريات التوظيف بالنسبة للإداريين والأستاذة الباحثين لمدة أسبوع، مشيرا إلى تنبيه المؤسسات الجامعية من أجل تقييم وضع الطلبة المتضررين والتجاوب معه.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا منح الأسبقية للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة للاستفادة من المنح الجامعية، ومن خدمات الإيواء والمطاعم بتنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل التعاون مع هذه الفئة من الطلبة وتقديم الدعم لها على الصعيد الجهوي بخصوص ظروف الإيواء.

كما تم التوجيه، وفق الوزير، بتوفير الدعم النفسي وتسهيل ولوج الطلبة المعنيين لخدمات مراكز الإنصات والدعم النفسي المتوفرة بالجامعات.

وأشار إلى تعبئة فرق بيداغوجية وإدارية وإحداث خلايا أزمة لمواكبة الطلبة المعنيين، وكذا الإشراف على حسن تنزيل الإجراءات المقررة لفائدتهم.

ودعا ميراوي إلى إعمال مبدأ التآزر بين الجامعات لدعم جامعتي القاضي عياض وابن زهر، وتنظيم حملات التبرع بالدم بمختلف المؤسسات الجامعية.

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