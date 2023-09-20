زلزال اجتماعي بقطاع الحافظي وانسحابات بالجملة من نقابة زروال

هبة بريس / الرباط

يشهد قطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” احتقانات داخلية قد تنفجر في أي وقت ، وذلك على خلفية اختفاء الخدمات الطبية والتعاضدية واختفاء نقابة الجامعة الوطنية لعمال الطاقة من المشهد وترك منخرطيها فريسة للتآمر والمتربصين بقطاع الكهرباء .

هذا وقد علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن عمال ومستخدمي قطاع الكهرباء بالمحمدية والعيون والقنيطرة نظموا صباح اليوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم المطلق لما يحاك ضدهم من مؤامرات والتعبير عن معاناتهم وإيصال صوتهم للجهات المسؤولة المعنية بالقطاع المذكور ووزيرة الطاقة.

وفي ظل هذا الاحتقان الشديد وسط قطاع الكهرباء يشتكي العديد من عمال وموظفي القطاع من سوء الخدمات المقدمة لهم وعدم التفاعل معهم في مجال الخدمات الطبية والصيدلية كما كان الحال جاريا خلال السنوات والعقود الماضية .. الخدمات الطبية والصيدلية في تدهور تحمل إلا إسم التعاضدية .

وأوضح ذات المصدر أن أغلب الكهربائين يتهمون نقابة زروال بتجاهل مطالبهم والتآمر على مصالحهم من خلال نهجها لأسلوب الصمت .

ولفت المصدر أن العشرات من عمال ومستخدمي قطاع الكهرباء يطالبون فسخ انخراطهم بنقابة UMT-FNTE في عرائض موجهة الى رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تتوفر هبة بريس على نسخ منها ومنها ما هو موزع على مواقع التواصل الفوري الواتساب.

وجاءت انتفاضة مستخدمي قطاع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” على إدارة الحافظي حول منحة النجاعة و المردودية لفائدة المستخدمين الذين يؤدون خدمات عالية ، حيث تم احداث هذه المنحة سنوية لفائدة المستخدمين منذ سنة 2004 و كانت تصرف في 15 شتنبر من كل سنة ، وذلك بهدف ترسيخ و تعزيز ثقافة الاعتراف بالتضحية و المجهود الجبار الذي يبدله الأطر و المستخدمون في خدمة الصالح العام ، و كان تحفيزا لهم على المزيد من التضحية و العطاء , و كان تعقيب آخر للمنتفضين على الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة من المدعو زروال ، عوض، مراسلة المدير العام عبد الرحيم الحافظي للبث في المشكل المطروح وقيامه بدور النقابة وعقد لقاء استعجالي مع فروع المكاتب بجهات المملكة وطرح إشكالية هذه المشاكل قام بمراسلة رئيس الحكومة، تتوفر هبة بريس على نسخة من هده المراسلة ” القطاع في مستودع الأموات” حسب ما يشاع من داخل دوالب القطاع.

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