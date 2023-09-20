المنتخب المغربي للفوتصال يحافظ على مركزه الثامن عالميا

هبة بريس _ رياضة

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على مركزه الثامن عالميا، في التصنيف الذي أصدره، اليوم الأربعاء 20 شتنبر، موقع “فوتصال وورد رانكينغ” المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة.

ويحتل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة المركز الأول على المستويين القاري والعربي.

ولم يشهد ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للعبة تغييرا كبيرا، حيث لا يزال منتخب البرازيل في صدارة التصنيف، متقدما على البرتغال وإسبانيا.

وكان أشبال هشام الدكيك، قد حققوا الفوز في المباراة الودية الأولى أمام الأرجنتين بحصة (7-0)، فيما تعادلوا سلبا في المواجهة الثانية ضد نفس المنتخب.

كما فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ، في المباراة الودية الثالثة، على نظيره الدانماركي بثمانية أهداف لواحد.

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