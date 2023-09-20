البرلمان السويسري يحظر تغطية الوجه بالأماكن العامة

2023-09-20 / 19:22
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هبة بريس _ وكالات

أقر البرلمان السويسري، الأربعاء، قانونا يجرّم تغطية الوجه، بما في ذلك البرقع الذي تستخدمه مسلمات محجبات.

وذكرت قناة “SRF” الحكومية، أن الغرفة العليا للبرلمان المعروفة محليًا باسم Nationalrat، وافقت على قانون “حظر تغطية الوجه” بغالبية 151 صوتًا مقابل 29 صوتًا.

وأضافت القناة أنه تم رفض جميع الطلبات المقدمة من البرلمانيين لإجراء تغييرات في الصياغة والغرامات والإعفاءات.

ويجرّم القانون الجديد تغطية الوجه “بطريقة لا تسمح بالتعرف على ملامح الوجه” في الأماكن العامة وكذلك الخاصة التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها.

ويواجه المخالفون للقانون غرامة تصل إلى 1000 فرنك سويسري (1114 دولارًا أمريكيًا)، وفق القناة.

وتوجد عدة استثناءات للحظر، تشمل الخدمات الدينية، وعادات السكان الأصليين، والعروض المسرحية، والحجاب لأسباب صحية أو مناخية

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تعليق واحد

  1. الحجاب الإسلامي تغطية الرؤس،مع الرقبة والعنق اما النقاب لايجوز شرعا لو كان النقاب يجوز لما قال الله قل للمؤمنين ان يغضوا من ابصارهم النقاب اصبح حيلة ليس إلا واش،متعرفش،بنادم واش،راجل او امرءة واصبح النقاب طريقة السرقة وزيد وزيد

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