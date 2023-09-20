“مراكش آمنة”.. حملة مغربية بعد زلزال الحوز

2023-09-20 / 18:20
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هبة بريس _ الرباط

أختار نشطاء مغاربة صفحاتهم الفيسبوكية للرد على بعض الصحف الفرنسية التي كانت غايتها إثارة الهلع في السياح الذين يقصدون مراكش

وأطلق هؤلاء النشطاء حملة لتشجيع السياحة بمراكش، المدينة التي هزها الزلزال بالمغرب، وخلف قتلى و جرحى.

وتم الترويج للسياحة بمراكش من خلال اطلاق وسم “مراكش آمنة” دعا من خلالها هؤلاء المغاربة السياح لزيارة المدينة الحمراء، التي اشتهرت بكونها وجهة سياحية بارزة في المغرب.

ويشن الإعلام الفرنسي المكتوب والمرئي هذه الأيام حملة ممنهجة ضد المغرب بسبب عدم مشاركة فرنسا في جهود إنقاذ ضحايا زلزال الحوز.

وعمدت صحف وقنوات فرنسية إلى شن هجمات بدت منسقة ضد المملكة، مروجة إلى أن الرباط “رفضت” قبول مساعدة باريس لتجاوز مخلفات الزلزال، في حين أن المغرب لم يعلن عن رفضه لتلك المساعدات، وقد أوضح أن المسألة تتعلق بالتنسيق وبحاجيات المملكة.

واتهم بعض المغاربة وسائل إعلام فرنسية بإثارة الهلع بعد الزلزال، وكانت الغاية هي التأثير على السياحة بمراكش

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